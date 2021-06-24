Polis bir Türk’ü daha öldürdü

Almanya
'nın Frankfurt
kentinde 41 yaşındaki Soner A., polis kurşunlarının hedefi oldu ve yaşamını yitirdi. Soner A.'nın neden vurulduğu ve polisin eve neden çağrıldığı hâlâ bilinmiyor. Olay önceki gün yaşandı. Frankfurt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamaya göre sabah saatlerinde Griesheim semtinde bulunan bir evden polis arandı ve binada olay yaşandığı bildirildi. Polisin açıklamasına göre memurlar olay yerine geldiğinde, 41 yaşındaki Soner A., polise bıçak ve silahla saldırdı. İddiaya göre saldırıda bir polis memuru da yaralandı. Ancak olayın farklı geliştiği ortaya çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çağrılan polis, kapıda Soner A. ile karşılaştı. Soner A.'nın bir polis memurunu merdivenlerden ittiği, bunun üzerine diğer polisin üst üste silahını ateşlediği öğrenildi. Ağır yaralanan Soner A. dairesine girerken, silah seslerini duyanlar polisi aradı. Polis de, evi kuşatma altına aldı.