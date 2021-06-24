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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Rus uçağı, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı

Rus uçağı, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı
RUS uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi. İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın karasuları içinde bulunuyor. Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti. Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor. Öte yandan İngiltere, Rus ordusunun bir İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı yönündeki haberleri yalanladı.
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Rus uçağı, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı
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