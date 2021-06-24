Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan NATO tepkisi

"NATO'NUN ÇAĞRILARI İKİYÜZLÜ"

ABD'nin 22 Kasım 2020'de Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Lavrov, "Bu, çıkarlar dengesini büyük ölçüde bozdu ve Rusya'yı askeri şeffaflık açısından eşit olmayan bir konuma getirdi. Bu koşullarda Moskova'nın anlaşmaya bağlı kalması anlamsız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'nın da söz konusu anlaşmadan çekilme kararı aldığına dikkati çekerek NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'yı "anlaşmayı bozmamaya" çağırdığını ve bunun "ikiyüzlülük" olduğunu belirtti.