Rusya’dan İngiltere’ye flaş suçlama! 'Bilinçli provokasyon yaptılar'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'deki eylemlerini "bilinçli provokasyon" olarak nitelendirdi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiasını değerlendirdi.
"BU ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ BİR PROVOKASYON"
İngiltere'nin eylemlerinden endişe duyduklarını belirten Peskov, bu tür eylemlerin kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.
Peskov, "İngiliz gemisinin provokasyon yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca bunun bilinçli ve hazırlıklı bir provokasyon olduğunu üzülerek belirtmek isteriz." diye konuştu.
Buna benzer eylemlere ileride yanıt verebileceklerini vurgulayan Peskov, Rusya'nın bu konuda diplomatik düzeyde gerekli önlemleri alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da ülkesinin sınırlarını koruyacaklarını belirterek "Bu provokasyonu ve İngiltere, ABD ve diğer NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin sınırlarımızın yakınında artan faaliyetlerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.İngiltere iddiaları reddetmişti… Rusya'nın Karadeniz'deki saldırı anları anbean kaydedildi