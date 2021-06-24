Rusya’dan İngiltere’ye flaş suçlama! 'Bilinçli provokasyon yaptılar'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'deki eylemlerini "bilinçli provokasyon" olarak nitelendirdi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz savaş gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiasını değerlendirdi.

"BU ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ BİR PROVOKASYON"

İngiltere'nin eylemlerinden endişe duyduklarını belirten Peskov, bu tür eylemlerin kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.