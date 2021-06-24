Suikast timinden 4 kişi ABD’de eğitim görmüş

Suudi Arabistan'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz ekibinden 4 kişinin bir önceki yıl ABD
'de eğitim aldığı öne sürüldü. New York Times
(NYT) gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı
tarafından onaylanan bir sözleşme kapsamında, Ekim 2018'de Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, ABD'de askeri eğitim aldığı iddia edildi. Eğitimin, özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management
'a ait merkezi Arkansas
'ta bulunan güvenlik firması Tier 1 Group
tarafından verildiği belirtilen haberde, Tier 1 Group'tan yapılan açıklamada, "nişancılık" ve "bir saldırıya karşı koyma"yı içeren eğitimin savunma amaçlı olduğu ve Suudi liderleri daha iyi korumayı amaçladığının belirtildiği ifade edildi. Haberde eğitimi bilen bir kişinin, eğitimde gözetim ve yakın muharebe çalışmalarının da yer aldığını söylediği kaydedildi. Gazete, eğitimin savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerin korunması için verildiğini yazdı.