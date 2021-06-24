Yunan rahip dehşet saçtı: Mahkeme salonunda kezzaplı saldırı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise saldırıyı kınarken, Başbakan Kyriakos Miçotakis de Yunanistan Ortodoks Kilisesi lideri, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronymosile ile görüştü. Saldırı nedeniyle "çok üzgün" olduğunu ifade eden Miçotakis, "devletin mağdurların hızlı iyileşmesi için mümkün olan tüm tıbbi yardımı sunacağına" dair söz verdi.

Yunan basınına göre kiliseden atılma riskiyle karşı karşıya olan rahip, uyuşturucu kaçakçılığına karışmakla suçlanıyor. Piskoposların, Haziran 2018'de 1.8 gram kokain bulundurduğu iddia edildikten sonra rahibin görevden alınmasını görüşmek üzere toplandıkları belirtildi.