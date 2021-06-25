ABD'den Afganistan açıklaması: 650 asker bırakacaklar

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, AP'ye yaptıkları açıklamada, ek olarak, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın korunmasında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için birkaç yüz Amerikan askerinin eylüle kadar ülkede bulundurulmasının planlandığını belirtti.

Ülkedeki 4 binden fazla Amerikan askerinin Başkan Joe Biden'ın hedef olarak koyduğu 11 Eylül tarihinden önce ülkeden ayrılması öngörülürken, yaklaşık 650 askerin kalıcı olarak ülkede bulunacağı belirtildi.

Pentagon Basın Müşaviri John Kirby, dün yaptığı açıklamada, "(Çekilme) hedefimizde bir değişiklik yok. Sahadaki durum dinamik, gelişmeleri günlük olarak değerlendiriyoruz. İsimsiz kaynakların zaman çizelgesindeki değişimlere ilişkin verdiği bilgiler tahmin olarak değerlendirilmemeli" ifadelerini kullandı.