Afganistan’a giden personelimız yok

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Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan
'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı
'nın işletilmesi sorumluluğunun devam ettirilmesine yönelik, dün Ankara
'ya gelen ABD heyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, "ABD teknik heyeti Bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır" dedi. Afganistan'ı "Asya
'nın kalbi" ve kritik öneme sahip bir ülke olarak nitelendiren Akar, Türkiye ile Afganistan arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu söyledi. Türk-Afgan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olduğunu anımsatan Akar, "1921 tarihli Türk-Afgan ittifak anlaşmasında da ifade edildiği gibi 'iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir'. Dolayısıyla Türkiye, her zaman beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerimizin barış ve güven içerisinde yaşaması için büyük gayret sarf etmiştir. Buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AMACIMIZ REFAHA KATKI SAĞLAMAK
Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir" değerlendirmesinde bulundu.