Ankara ile işbirliğini ilerletmeliyiz

Avrupa Birliği
(AB) üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu konuları görüşmek üzere Brüksel
'de toplandı. AB Konseyi
binasında başlayan iki günlük zirvenin başında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Antonio Guterres, liderlerle bir araya geldi.
DİYALOG VURGUSU
Almanya Başbakanı Angela Merkel
, "Mevcut ve gelecek göç sorunlarını ancak Türkiye ile diyalog içinde çözebileceğimiz açıktır. Mart ayında anlaştığımız üzere, AB olarak ortak çıkarlar üzerindeki işbirliğimizi ilerletmek için şimdi Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz" dedi. Zirvede AB Komisyonu'ndan AB'nin Türkiye ile yaptığı göç işbirliğinin finansmanının devamı için somut teklif sunmasını beklediklerini belirten Merkel, Türkiye'de 3,7 milyon Suriyelinin olduğunu anımsattı.
AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi. AB zirvesinde liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi. AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını da not ettiği belirtildi. Reuters, AB'nin Türkiye'ye 3.5 milyar euro fon aktarmayı planladığını yazdı.