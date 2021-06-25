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Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:33 Son Güncelleme: 25.6.2021 09:36

Çin'de bir okulda yangın çıktı: 18 ölü

AA
Çin'de bir okulda yangın çıktı: 18 ölü

Çin'in Hınan eyaletine bağlı Şangçiu kentinde bir okulda çıkan yangın nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Shangqiu kentinin Cıçıng kasabasındaki bir "dövüş sanatları" okulunda sabah saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.

18 ÖLÜ 16 YARALI

Yangında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, 4'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 16 kişi ise yaralandı.

Yangın sırasında okulda 7 ila 16 yaşlarında 34 öğrencinin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, okul yetkilisinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Yangın kontrol altına alınırken, yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

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Çin'de bir okulda yangın çıktı: 18 ölü
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