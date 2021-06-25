İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ilişki skandalı! Eşini aldattığı isim…

İngiltere, yasak ilişki skandalıyla sarsılıyor. Koronavirüs salgınıyla beraber tüm ülkenin ağzından çıkan her sözü ve kararı takip ettiği İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, karıştığı aldatma olayıyla ülke gündemine bomba gibi düştü.
Hancock, 15 yıllık eşi Martha Hancock'u aldatırken kameralara yakalandı, hem de sürpriz bir isimle…
BAKANLIK KORİDORUNDA YASAK İLİŞKİ
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre 42 yaşındaki Hancock, başdanışmanı, 43 yaşındaki Gina Coladangelo ile yasak bir aşka yelken açtı. İkili, Sağlık Bakanlığı koridorlarında gizlice öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı.
Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor. Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.
Matt Hancock ve eşi Martha Hancock
KAMERALARA YAKALANDILAR
Bakanlık binasında gerçekleşen skandal olayın kamera görüntülerinin yayılmasının ardından çiftin ortaya çıkan gizli ilişkisi, istifa söylentilerini de beraberinde getirdi. Resmi makamda yaşanan yasak ilişki olayı, aynı zamanda koronavirüs önlemlerinin bizzat Sağlık Bakanı tarafından ihlal edilmesiyle de oldukça konuşuluyor.
Gina Coladangelo ve eşi Oliver Bonas
Sarılma ve kamusal alanda bir araya gelme yasaklarına rağmen bakanlık binasında öpüşen Hancock- Coladangelo çiftinin görüntülerinin ifşa olmasıyla, ikisinin de evliliğinin tehlikeye girdiği söyleniyor.
İSTİFASI BEKLENİYOR
15 yıllık evli olan ve eşi Martha'dan 3 çocuğu olan Hancock'un yanı sıra başdanışman Coladangelo'nun da evli ve 3 çocuklu olduğu biliniyor.
Bakanlıkta, Coladangelo'ya danışmadan hiçbir adım atmadığı söylenen Hancock'un bir sonraki hamlesi merak konusu olurken, ismi açıklanmayan kaynaklar Hancock'un istifa edeceği yönünde görüş bildiriyor.