İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ilişki skandalı! Eşini aldattığı isim…

Gina Coladangelo ve eşi Oliver Bonas

Sarılma ve kamusal alanda bir araya gelme yasaklarına rağmen bakanlık binasında öpüşen Hancock- Coladangelo çiftinin görüntülerinin ifşa olmasıyla, ikisinin de evliliğinin tehlikeye girdiği söyleniyor.

İSTİFASI BEKLENİYOR

15 yıllık evli olan ve eşi Martha'dan 3 çocuğu olan Hancock'un yanı sıra başdanışman Coladangelo'nun da evli ve 3 çocuklu olduğu biliniyor.