İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açılmıştı: Rusya görüntüleri paylaştı! İşte Karadeniz'deki sıcak dakikalar...

Geminin rotasına havadan bombalar bırakıldığını açıklayan Rus yetkililer, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verdi.

Rusya ateş açtığını duyurduğu İngiliz savaş gemisi HMS Defender'ın görüntülerini yayınladı

Rus cephesinden gelen açıklamada, "HMS Defender, Rusya Federasyonu sınırını aşması halinde silahların kullanılacağı konusunda uyarılmıştı. Uyarıya tepki vermedi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.