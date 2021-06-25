İngiltere Delta mutasyonunun pençesinde! Vaka artışı korkutuyor

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), son bir hafta içinde ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19'un Delta mutasyonu ait 35 bin 204 vakanın tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer, Delta mutasyondan kaynaklanan vakaların bir haftada yüzde 46 arttığını belirterek vaka sayısının toplamda 111 bin 157'ye ulaştığını söyledi.

EN ÇOK KUZEYBATI BÖLGELERİNDE GÖRÜLÜYOR

İngiltere'de, Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun ağırlıklı olarak ülkenin Kuzey batı bölümlerinde görüldüğü bilinirken, hükümet Greater Manchester, Birmingham, Cheshire, Lancashire ve Merseyside bölgelerinde bulunan şehirlerde mutasyonun hızla yayıldığını belirtti.

Öte yandan, İngiltere Halk Sağlığı Delta mutasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada iki doz aşı olmanın enfeksiyon riskine karşı koruma sağlamada hala etkili olduğunu ifade etti.