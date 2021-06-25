İsrail protestolarında kullanılmıştı… Almanya’da Hamas yasağı

Almanya'da yapılan yasa değişikliğiyle Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağı ve sembollerine yasak getirildi.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis gruplarının oylarıyla, Federal Mecliste kabul edilen bir dizi yasa kapsamında yapılan değişikliğe göre, PKK terör örgütü gibi Hamas'ın bayrağı ve sembollerinin de kullanımı yasaklandı.

AB TERÖR LİSTESİNDE YER ALAN ÖRGÜTLERE YASAK

Ek yapılan söz konusu 86. maddeye göre, bundan böyle bir örgütün bayrağının yasaklanması için o örgütün Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alması yeterli sayılacak. Özellikle son dönemlerde ülkede düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde, Hamas bayrağı sıkça kullanılmıştı.