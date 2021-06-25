İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor.

753 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 192 bin 191 korona virüs testi yapıldığı ve 753 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 256 bin 451'e ulaştığı kaydedildi.

56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 56 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 418'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 769 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 60 bin 235 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 22 kişi azalarak 306'ya geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 48 milyon 521 bin 442 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 68 bin 798 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılıyor.