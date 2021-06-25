Japonya'dan Delta varyantı uyarısı: 2 kat daha bulaşıcı

İlk olarak Hindistan'da doğrulanan Covid-19 Delta mutasyonu dünyayı alarma geçirirken, Japon bilim adamları söz konusu mutasyonun bulaşma riskine dair bir bilimsel araştırma gerçekleştirdi. Kyoto Üniversitesi Profesörü Hiroshi Hishiura ve Hokkaido Üniversitesi Profesörü Kimihito Ito liderliğindeki bir grup, Tokyo'da yapılan PCR testlerinin sonuçlarını ve uluslararası bir korona virüs veritabanını inceledi.
YAKLAŞIK 2 KAT DAHA BULAŞICI
Bir taşıyıcının virüsü bulaştıracağı ortalama insan sayısı açısından, Delta mutasyonunun virüsten 1.95 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit eden ekip, çalışma sonuçlarını Japonya Sağlık Bakanlığı'na sundu.
OLİMPİYAT UYARISI
Japonya'dan gelen verilere dayanarak, mutasyonun 12 Temmuz'a kadar yeni vakaların yarısından fazlasını oluşturabileceği uyarısı yapan uzmanlar, Tokyo Olimpiyatları'nın başlangıç tarihi olan 23 Temmuz'da, Delta mutasyonunun ülke çapındaki günlük yeni vakaların yüzde 68.9'unu oluşturmasının beklendiğini açıkladı.
Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 791 bin 699'a ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 618'e yükselmişti.
DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uzmanların açıklamalarına göre; "İngiltere'de de hakim virüs haline gelen Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Ateş, titreme
Kas ağrıları
Karın ağrısı ve burun akıntısı
Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.
Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.
Delta varyantı diğer varyantlardan biraz farklı semptomlar gösterebiliyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilirler. İnsanlar belirtisiz de hastalığı atlatabilirler bu nedenle virüsü farkına varmadan süper bulaştırabilirler. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor.
TÜM YAŞ GRUPLARI ETKİLENİYOR
Hindistan da delta varyantının artmasıyla beraber çocuklar dahil olmak üzere vücudun oksijen düzeylerinin azaldığı, kanda pıhtının arttığı ve bazı organlarda yetmezlik bulguları vererek kangrene dönüştüğüne dair iddialar delta varyantına karşı endişeyi giderek artırıyor.