Japonya'dan Delta varyantı uyarısı: 2 kat daha bulaşıcı

Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.

Delta varyantı diğer varyantlardan biraz farklı semptomlar gösterebiliyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilirler. İnsanlar belirtisiz de hastalığı atlatabilirler bu nedenle virüsü farkına varmadan süper bulaştırabilirler. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor.