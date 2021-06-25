Kanada’da 751 çocuk cesedi kalıntısı daha bulundu

Kanada
'nın Saskatchewan
eyaletindeki Marieval Kızılderili Yatılı Kilise Okulu
'nun bahçesinde yapılan aramalarda, resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulundu. Mezarların bulunduğu Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, "Burası toplu mezar yeri değil, bunlar isimsiz mezarlar" dedi. British Columbia eyaletinin Kamlopps kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde 29 Mayıs'ta 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının bulunmasının ardından ülke genelindeki 139 okulda başlatılan aramalarda yeni mezarlar keşfedilmişti.