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Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:32 Son Güncelleme: 25.6.2021 09:48

Koronavirüsün kökeni belli oldu! 20 bin yıldır görülüyor…

AA
Koronavirüsün kökeni belli oldu! 20 bin yıldır görülüyor…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, virüsün kökenine ilişkin yapılan yeni bir araştırma, endişe veren sonuçlara ulaştı. ABD’li bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre virüsün izi 20 bin yıl öncesine kadar sürülebilirken, salgının kontrol altına alınamamasının korkutucu sonuçlara neden olabileceği aktarıldı.

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, koronavirüsün izlerinin 20 bin yıl öncesine Doğu Asya topluluklarına dayandığı ileri sürülüyor.

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir koronavirüs salgını yaşandığı açıklandı.

"KONTROL ALTINA ALINMAZSA KORKUTUCU OLUR"

Araştırmada, bulguların, antik koronavirüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği ve bunun da mevcut koronavirüs salgınının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları olabileceğine işaret ettiği bilgisine yer verildi.

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesi'nden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İNSAN GENOMUNU DEĞİŞTİRİYOR

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

VİRÜSLERE ADAPTE OLUNMUŞ

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.

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Koronavirüsün kökeni belli oldu! 20 bin yıldır görülüyor…
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