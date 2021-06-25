Son dakika haberi: ABD’de kabus devam ediyor! Çöken binadan ölüler çıkarılmaya başlandı

Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için yeraltı otoparkından tünel kazmaya başladı. Latin Amerika ülkelerinin dışişleri bakanlıkları ve konsoloslukları, binada kalan vatandaşlarının kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Arjantin'den 9, Paraguay'dan 6, Venezuela'dan 6, Kolombiya'dan 6 ve Uruguay'dan 3 kişi hakkında henüz bir bilgi yok. Kayıp Paraguaylılar arasında Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi First Lady Silvana Abdo'nun kız kardeşi Sophia Lopez Moreira ve ailesinin bulunduğu kaydedildi.