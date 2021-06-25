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Giriş Tarihi: 25.6.2021 20:28 Son Güncelleme: 25.6.2021 20:30

Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı

SON DAKİKA... Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda yoldan geçenlere saldıran bir kişi, 3 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. O an ise kameralar tarafından anbean görüntülendi.

SON DAKİKA...Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

3 ÖLÜ 6 YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı | Video

POLİS, SALDIRGANI YAKALADI

Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu. Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

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Son dakika haberi: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı : 3 ölü, 6 yaralı
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