Yemen’de göçmen teknesi battı: En az 300 ölü

Birleşmiş Milletler
, dün Yemen
açıklarında yüzlerce sığınmacıyı taşıyan bir teknenin alabora olduktan sonra battığını açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada göçmen teknesi faciasında en az 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirten Birleşmiş Milletler yetkilisi David
Gressly, Afrika Boynuzu
'ndan iş bulma umuduyla zengin Körfez ülkelerine yönelik göç rotasının risklerine dikkat çekti. Gressly, göçmen krizinin Yemen'de yaşanan insani krizin üzerine daha fazla sıkıntı bindirdiğini vurguladı. Gelişmeye dair Yemen'den henüz bir açıklama yapılmadı.