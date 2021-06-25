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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Yemen’de göçmen teknesi battı: En az 300 ölü

Yemen’de göçmen teknesi battı: En az 300 ölü
Birleşmiş Milletler, dün Yemen açıklarında yüzlerce sığınmacıyı taşıyan bir teknenin alabora olduktan sonra battığını açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada göçmen teknesi faciasında en az 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirten Birleşmiş Milletler yetkilisi David Gressly, Afrika Boynuzu'ndan iş bulma umuduyla zengin Körfez ülkelerine yönelik göç rotasının risklerine dikkat çekti. Gressly, göçmen krizinin Yemen'de yaşanan insani krizin üzerine daha fazla sıkıntı bindirdiğini vurguladı. Gelişmeye dair Yemen'den henüz bir açıklama yapılmadı.
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Yemen’de göçmen teknesi battı: En az 300 ölü
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