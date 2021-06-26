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Giriş Tarihi: 26.6.2021

ABD’de çöken binada 159 kayıp

ABD’de çöken binada 159 kayıp
ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde önceki gün 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükselirken, enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına ağır makinelerle devam edileceğini belirten Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, enkazdan 35 kişinin kurtarıldığını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili brifing aldığı ve gelecek hafta bölgeyi ziyaret edebileceği bildirildi. AA
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ABD’de çöken binada 159 kayıp
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