Türkıye’den AB zirvesi açıklamasına tepki bir oyalama taktiği

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB Zirvesi
'nde kabul edilen kararların, gereken adımları içermekten uzak olduğu belirtilerek, "Türkiye
, gerginliğin düşürülmesi ve işbirliğinin başlatılması bakımından üzerine düşeni yerine getirmiştir. AB'nin, gerginliğin düştüğünü teslim edip, Gümrük Birliği
'nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir" denildi. Metinde Türkiye'nin adaylık statümüze atıfta bulunulmasından kaçınılmasının bu görüşü teyit ettiği vurgulanan açıklamada, "AB, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında diyalog önermek yerine, katılım müzakerelerinin önünü açarak, 23. ve 24. fasıllarda ülkemizde daha hızlı gelişme kaydedilmesinin zeminini oluşturabilecektir" denildi. ANKARA
KIBRIS SÖZLERİ HATIRLATILDI
ZİRVE kararlarının Kıbrıs'a ilişkin bölümlerinin her zamanki gibi Rum/Yunan ikilisinin görüşlerinin tekrarı olduğu bildirilen Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu tutumuyla AB bir kez daha Kıbrıs Türklerini yok saymış ve eşit haklarını görmezden gelmiştir. AB'nin bu tutumu devam ettiği sürece, Kıbrıs meselesine yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Bu vesileyle AB'yi bir kez daha 2004'te verdiği sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi
MERKEL: İLERLEME İÇİN ÇABA SARF ETTİM
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Zirvesi'nde Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlanması için çaba sarf ettiğini söyledi. Merkel, Akdeniz'de gerilimin düştüğünün söylenebileceğini ifade etti.
MACRON: GERGİNLİKLER AZALDI
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile ilgili konuştu. Macron, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi. Macron, "Aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız" dedi.