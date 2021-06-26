Floyd’un katili polise 22.5 yıl

ABD
'de siyahi George Floyd
'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin
'in (44) cezası açıklandı. Minnesota Eyaleti
'ndeki Hennepin Bölge Mahkemesi
, Mayıs 2020'de Floyd'un gözaltına alındığı sırada yetkisini kötüye kullandığı belirtilen Chauvin'i, 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlarından mahkûm etti. Chauvin, 22.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 46 yaşındaki Floyd, Minneapolis
'te dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. AA