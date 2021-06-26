İngiliz bakanın yasak aşk skandalında yeni görüntüler!

Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.

Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.

SON DAKİKA: İngiltere'de Bakan Matt Hancock'un skandal yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! Evli kadınla şok görüntüler

Resmi makamda yaşanan yasak ilişki olayı, aynı zamanda koronavirüs önlemlerinin bizzat Sağlık Bakanı tarafından ihlal edilmesiyle de oldukça konuşuldu.