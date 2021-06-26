Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz bakanın yasak aşk skandalında yeni görüntüler!
Giriş Tarihi: 26.6.2021 10:54 Son Güncelleme: 26.6.2021 10:56

İngiliz bakanın yasak aşk skandalında yeni görüntüler!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiliz bakanın yasak aşk skandalında yeni görüntüler!

İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock ile başdanışmanı Gina Coladangelo’nun yasak ilişkilerinin ortaya çıkması, ülke gündemini sarsmaya devam ediyor. Bakanlık odasında sıcak anlar yaşayan çiftin ilişkisinin ifşa olmasının ardından istifa çağrıları peş peşe gelirken, bakanlık odasında yaşanan anların görüntüleri de, İngiliz medyası tarafından paylaşıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un başdanışmanı Gina Coladangelo ile yaşadığı ilişkinin yankıları, ülke gündemindeki yerini koruyor.

VİDEO KAYITLARI YAYINLANDI

Geçtiğimiz gün odada bulunan kameranın çektiği görüntülerin ifşa olmasıyla ortaya çıkan yasak ilişki, iki ismin de evliliğini tehlikeye atmanın yanı sıra, hükümet içi karışıklığa da neden olmuştu.

15 yıllık eşi Martha Hancock'u, Sağlık Bakanlığı binasında danışmanıyla aldatırken kameralara yakalanan Matt Hancock'un o anlarının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.

Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.

SON DAKİKA: İngiltere'de Bakan Matt Hancock'un skandal yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! Evli kadınla şok görüntüler

Resmi makamda yaşanan yasak ilişki olayı, aynı zamanda koronavirüs önlemlerinin bizzat Sağlık Bakanı tarafından ihlal edilmesiyle de oldukça konuşuldu.

Görüntülerin ifşasının ardından ilişkisi için değil, pandemide uygulanan sarılma kuralını ihlal ettiği için özür dileyen Hancock'a tepki ise, giderek artıyor.

Makamını ve görevini kötüye kullandığı için istifa etmesi istenilen Hancock, istifa etmeyi reddediyor.

Skandalın ardından sessizliğe gömülen Gina Coladangelo ise, eşi Oliver Bonas ile yaşadığı evden ayrılırken görüntülendi.

The Sun muhabirleri tarafından görüntülenen Coladangelo'nun oldukça üzgün olduğu görüldü.

Arabasına eşya koyan Coladangelo'nun eşinin kendisine eşlik etmesi dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz bakanın yasak aşk skandalında yeni görüntüler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA