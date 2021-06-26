İngiliz bakanın yasak aşk skandalında yeni görüntüler!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un başdanışmanı Gina Coladangelo ile yaşadığı ilişkinin yankıları, ülke gündemindeki yerini koruyor.
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Geçtiğimiz gün odada bulunan kameranın çektiği görüntülerin ifşa olmasıyla ortaya çıkan yasak ilişki, iki ismin de evliliğini tehlikeye atmanın yanı sıra, hükümet içi karışıklığa da neden olmuştu.
15 yıllık eşi Martha Hancock'u, Sağlık Bakanlığı binasında danışmanıyla aldatırken kameralara yakalanan Matt Hancock'un o anlarının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.
Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.
Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.
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Resmi makamda yaşanan yasak ilişki olayı, aynı zamanda koronavirüs önlemlerinin bizzat Sağlık Bakanı tarafından ihlal edilmesiyle de oldukça konuşuldu.
Görüntülerin ifşasının ardından ilişkisi için değil, pandemide uygulanan sarılma kuralını ihlal ettiği için özür dileyen Hancock'a tepki ise, giderek artıyor.
Makamını ve görevini kötüye kullandığı için istifa etmesi istenilen Hancock, istifa etmeyi reddediyor.
Skandalın ardından sessizliğe gömülen Gina Coladangelo ise, eşi Oliver Bonas ile yaşadığı evden ayrılırken görüntülendi.
Arabasına eşya koyan Coladangelo'nun eşinin kendisine eşlik etmesi dikkat çekti.