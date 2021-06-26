İngiltere'de koronavirüs karantinasında taciz skandalı!

Başka bir mağdur ise görevlilerin davranışlarından rahatsız olduğunu, ayrıca kaldıkları odanın bir anahtarının da görevlilerde bulunmasından dolayı "güvende hissetmediğini" söyledi. Kadınlar ayrıca otelde "nadiren ya da hiç kadın görevli görmediklerini" ifade etti.