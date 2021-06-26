İran Rus Sputnik V aşısı üretimine başlıyor

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'e acil kullanım izni vermişti.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 150 bini aşarken Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 83 bin 711 kişi yaşamını yitirdi. Virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde etkinlik oranına sahip olduğu açıklanan Sputnik V aşısı, 67 ülkede kullanım onayı alırken henüz Avrupa Birliği ve ABD tarafından onaylanmadı.