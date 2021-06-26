Kanada’da Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları düşmeye devam ediyor

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 19-26 Haziran tarihleri arasında toplam 187 yeni Kovid-19 ölüm vakası kaydedildi. Bu rakamla Kanada'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 26 bin 210 oldu.

Bakanlık verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısındaki artışta da azalma saptandı. Ülkede, 1 milyon 407 bin 269 olan toplam vaka sayısı, 19-26 Haziran tarihleri arasındaki 5 bin 315 artışla 1 milyon 412 bin 584'e çıktı. Kanada'da 1 haftalık dönemde kaydedilen vaka sayısı artışı, 11-18 Haziran tarihleri arasında 8 bin 233 olarak tespit edilmişti.

Bakanlık salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 1 milyon 377 bin 422 olarak duyurdu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 36 milyon 484 bin 663 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 34 milyon 974 bin 503 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, her iki dozun da uygulandığı tam aşılanan kişi sayısı da 9 milyon 516 bin 460 oldu.

HALK SAĞLIĞI AJANSI "DELTA" VARYANTI İÇİN UYARDI

Bu arada Kanada Halk Sağılığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, delta varyantının Kanada'da Kovid-19'un baskın türü haline gelmesi durumunda, bu sonbaharda vaka sayılarında beklenenden daha büyük bir canlanma ve artış olabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Tam, daha yüksek bir aşılama düzeyine ulaşana kadar kişisel koruyucu önlemler devam etmesinin böyle bir canlanmayı kontrol altında tutulabileceğini söyledi.

Tam, "Delta varyantıyla mücadele için, hem birinci hem de ikinci dozlarda yüzde 75'lik hedef noktasını geçmek ve mümkün olduğunca daha yükseğe çıkmak zorundayız." dedi.