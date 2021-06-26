Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Paris’in göbeğine kamp kurmuşlardı… Tahliye edildiler
Giriş Tarihi: 26.6.2021 09:38

Paris’in göbeğine kamp kurmuşlardı… Tahliye edildiler

AA
Paris’in göbeğine kamp kurmuşlardı… Tahliye edildiler

Fransa’nın başkenti Paris’te yardım derneklerinin tahsis ettiği çadırlarla alana yerleşen ve refakatsiz çocuklar ile çocuklu ailelerin de bulunduğu 560 düzensiz göçmen, Fransız yetkililerden tarafından tahliye edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te belediye binası önüne çadır kuran ve aralarında refakatsiz çocukların da bulunduğu 560 evsiz göçmen tahliye edilerek spor salonlarına gönderildi.

Paris Belediyesi, belediye binası önündeki alana dün akşam yardım derneklerinin desteğiyle "acil barınma" talebiyle kurulan 250 çadırı kaldırdı.

SPOR SALONUNA YERLEŞTİRİLDİLER

Belediye, çoğunluğu Afganistan ve Afrikalılardan oluşan, aralarında refakatsiz çocuk, bekar kadın ile ailelerden oluşan 560 düzensiz göçmeni otobüslerle 2 spor salonuna nakletti.

Paris Barınma ve Acil Sığınmadan Sorumlu Belediye Başkan Vekili Ion Brossat, Twitter'dan yaptığı açıklamada, belediyenin sorumluluk üstlenerek gücünü aşan şekilde söz konusu düzensiz göçmenlere barınma sağladığını belirtti.

Brossat, devlet ile boş binaların kullanılması başta olmak üzere sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışmak istediklerini, insanlar dışarda uyurken bazı binaların boş tutulmasını kimsenin kabul etmeyeceğini ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin acil barınma ihtiyaçları, Ile-de-France bölgesi valiliği sorumluluğunda bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Paris’in göbeğine kamp kurmuşlardı… Tahliye edildiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA