Paris’in göbeğine kamp kurmuşlardı… Tahliye edildiler

Brossat, devlet ile boş binaların kullanılması başta olmak üzere sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışmak istediklerini, insanlar dışarda uyurken bazı binaların boş tutulmasını kimsenin kabul etmeyeceğini ifade etti.

Düzensiz göçmenlerin acil barınma ihtiyaçları, Ile-de-France bölgesi valiliği sorumluluğunda bulunuyor.