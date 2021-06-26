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Haberler Dünya Haberleri Reuters’ın algısına tepki yağdı
Giriş Tarihi: 26.6.2021

Reuters’ın algısına tepki yağdı

Reuters’ın algısına tepki yağdı
İNGİLİZ haber ajansı Reuters'ın Türkiye ve Fransa'da Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren esnetileceğini duyurduğu haberinde, Türkiye için tercih ettiği fotoğraflar basın meslek örgütleri, gazeteciler ve Türk halkından büyük tepki topladı. Fransa'ya dair haberde, turistlerin Paris'e döndüğü, bir çiftin pandemi nedeniyle yarıda kalan balayını burada tamamladığı anlatılırken, Türkiye'ye ilişkin haberde kepengi kapalı dükkanlar önünde bir kağıt toplayıcısının fotoğrafı servis edildi. Reuters'ın bu fotoğrafı "algı operasyonu" olarak değerlendirildi.
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Reuters’ın algısına tepki yağdı
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