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Haberler Dünya Haberleri Şiddetli fırtına Londra’yı vurdu! Büyük hasara neden oldu
Giriş Tarihi: 26.6.2021 16:10 Son Güncelleme: 26.6.2021 16:25

Şiddetli fırtına Londra’yı vurdu! Büyük hasara neden oldu

İHA
Şiddetli fırtına Londra’yı vurdu! Büyük hasara neden oldu

İngiltere’nin başkenti Londra, şiddetli fırtınaya teslim oldu. Yetkililerin henüz kasırga olarak tanımlamadığı şiddetli fırtınada evlerin çatıları ve duvarları yıkılırken, savrulan parçalar cadde ve sokaklardaki araçlara zarar verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan Barking semtini şiddetli fırtına vurdu. Fırtına yollarda, çatılarda ve araçlarda büyük bir hasara yol açarken, bölgeye acil servisler gönderildi.

ÖNÜNE KATTIĞINI SÜRÜKLEDİ

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, halk adeta hortum paniği yaşadı. Bölgede gökyüzü gri bulutlarla kaplanırken, şiddetli fırtına evlerin duvarları ve çitlerini yıktı, etrafa savrulan parçalar ise arabalara zarar verdi. Fırtına adeta önüne ne kattıysa sürükledi.

Barking ve Dagenham polisi, hava olayının henüz bir "kasırga" olduğunun teyit edilmediğini, ancak bölgeye yıldırım düştüğünü ifade etti.

Londra'yı şiddetli fırtına vurdu! Korku dolu anlar kamerada

Polis yaptığı açıklamada, "Kasırgaya ek olarak bunun haberlerde hortum olarak yansıtıldığını da görüyoruz ama bunu henüz doğrulayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis, fırtınanın yol açtığı zarardan etkilenen bölge sakinine destek verilmesini sağlamak için yerel makamlarla bağlantı kurulduğunu belirtti. Meteoroloji Müdürlüğünden sözcü Grahame Madge de olayla ilgili yaptığı açıklamada, hava olayının "kasırga" olduğunun henüz doğrulanamadığını ifade etti.

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Şiddetli fırtına Londra’yı vurdu! Büyük hasara neden oldu
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