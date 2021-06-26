Şiddetli fırtına Londra’yı vurdu! Büyük hasara neden oldu

Barking ve Dagenham polisi, hava olayının henüz bir "kasırga" olduğunun teyit edilmediğini, ancak bölgeye yıldırım düştüğünü ifade etti.

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Polis yaptığı açıklamada, "Kasırgaya ek olarak bunun haberlerde hortum olarak yansıtıldığını da görüyoruz ama bunu henüz doğrulayamıyoruz" ifadelerini kullandı.