Son dakika: Yasak aşk skandalı sonrası İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, istifa etti

Son dakika haberleri: İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un başdanışmanı Gina Coladangelo ile yaşadığı ilişkinin yankıları sürerken, ülkeyi sarsan yasak aşk skandalı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Matt Hancock, skandal görüntülerin ardından istifa ettiğini açıkladı.
İstifa kararını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Matt Hancock, "İngiliz Sağlık Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi Başbakan'a bildirmek isterim. Bu ülkede herkesin yaptığı inanılmaz fedakarlıkların farkındayım. Bu kurallara bağlı kalanlar var ve benim istifa etmem gerekiyor. Buradan bu kurallara bağlı kalıp inanılmaz fedakarlıkta bulunan insanlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
VİDEO KAYITLARI YAYINLANDI
Öte yandan, 15 yıllık eşi Martha Hancock'u, Sağlık Bakanlığı binasında danışmanıyla aldatırken kameralara yakalanan Matt Hancock'un o anlarının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.
Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor.
Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.İngiliz bakanın yasak aşk skandalında yeni görüntüler!