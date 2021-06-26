Son dakika: Yasak aşk skandalı sonrası İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, istifa etti

İstifa kararını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Matt Hancock, "İngiliz Sağlık Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi Başbakan'a bildirmek isterim. Bu ülkede herkesin yaptığı inanılmaz fedakarlıkların farkındayım. Bu kurallara bağlı kalanlar var ve benim istifa etmem gerekiyor. Buradan bu kurallara bağlı kalıp inanılmaz fedakarlıkta bulunan insanlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.