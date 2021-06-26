Suriye’de Esed rejiminin katliam bilançosu ortaya çıktı!

1 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE İŞKENCE UYGULANDI

Esed rejimi güçlerinin iç savaş boyunca en az 1,2 milyon Suriyeliyi alıkoyarak çeşitli işkenceler uyguladığı belirtilen raporda, bunların bir kısmının hala tutsak olduğu ifade edildi. Ağ, rejim zindanlarında tutulanlardan kimlik bilgilerine ulaştığı en az 132 bin kişiden haber alınamadığını kaydetti.

Öte yandan rapordan bağımsız olarak, Suriyeli muhalif kaynaklar, halihazırda Esed rejiminin cezaevleri ve sorgu merkezlerinde aralarında kadınların da olduğu en az 400 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.