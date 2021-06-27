ABD'deki balon kazasında ölü sayısı 5'e çıktı

BBC'nin haberine göre, New Mexico'nun en büyük şehri olan Albuquerque'da, dün, gökkuşağı renkli balon elektrik hatlarına çarptı.

Polis Sözcüsü Gilbert Gallegos, şehrin batı yakasında dün sabah erken saatlerde yaşanan kazada 4 kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

YÜKSEK GERİLİM HATTI TELLERİNE DOLANDI

Gallegos, 13 bin eve elektrik sağlayan yüksek gerilim hattı tellerine dolanan balonun bir süre sonra bir evin çatısına, turistlerin bindiği tekne kısmının ise bir sokağa düştüğünü kaydetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun kazanın sebebine ilişkin soruşturma yürüteceği bilgisi paylaşıldı.