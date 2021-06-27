Almanya, PKK bayraklarını yasakladı

Almanya
'da üç koalisyon partisinin hazırladığı ve terör örgütü PKK
bayraklarının yasaklanmasını öngören tasarı Federal Meclis'te kabul edildi. Teklif, Almanya Başbakanı Angela Merkel
'in lideri olduğu CDU tarafından meclise sunulmuştu. PKK, Avrupa Birliği
tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Mecliste kabul edilen yasaya göre terör örgütleri ile bağlantılı aşırı sağcı grupların forumlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayınlamak da suç kapsamına alındı. Yasa ile ayrıca antisemitizm ile Müslümanlara yönelik nefreti teşvik edenlere cezai müeyyide uygulanacak. CDU ve SPD Sözcüsü Thorsten Frei
, konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "Almanya topraklarında terör örgütü bayraklarının dalgalanmasını istemiyoruz" dedi. Yasa kapsamında Hamas
bayrakları da yasaklandı. Hamas Sözcüsü Hasım Kasım, Almanya'nın, Hamas'a ait bayrak ve sembolleri yasaklaması kararını kınadı.