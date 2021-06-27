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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Eşini danışmanıyla aldatan İngiliz bakan istifa etti

Eşini danışmanıyla aldatan İngiliz bakan istifa etti
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 15 yıllık eşini danışmanıyla aldattığına dair fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Kendini savunmaya çalışan İngiliz bakanın "Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum" ifadesi ise şaşırttı. The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, Hancock'un evli olan eski lobici Gina Coladangelo ile bakanlık binasında öpüşürken güvenlik kamerasına yansıyan fotoğraflarını yayınlamıştı. Hancock'un yerine ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.
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Eşini danışmanıyla aldatan İngiliz bakan istifa etti
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