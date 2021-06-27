Eşini danışmanıyla aldatan İngiliz bakan istifa etti

İngiltere
Sağlık Bakanı Matt Hancock
, 15 yıllık eşini danışmanıyla aldattığına dair fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Kendini savunmaya çalışan İngiliz bakanın "Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum" ifadesi ise şaşırttı. The Sun
gazetesi, 25 Haziran'da, Hancock'un evli olan eski lobici Gina Coladangelo
ile bakanlık binasında öpüşürken güvenlik kamerasına yansıyan fotoğraflarını yayınlamıştı. Hancock'un yerine ilk Müslüman İçişleri Bakanı ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid
, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.