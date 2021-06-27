İngiltere'de skandal: Gizli belgeler otobüs durağında bulundu

DİPLOMATİK KRİZE İLİŞKİN BELGELER

Belgelerde ayrıca 23 Haziran'da Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açması ve iki ülke arasında yaşanan diplomatik krize ait gizli belgeler de bulunuyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir çalışanın hassas savunma belgelerinin kaybolduğunu bildirdiği belirtilerek "Daha fazla yorum yapmak uygun olmaz." ifadesi kullanıldı.