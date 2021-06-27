Krzysztof Kieślowski kimdir? Google Ünlü yönetmeni doğum gününde unutmadı! Krzysztof Kieślowski film ve belgeselleri

Bugün, Polonyalı ünlü yönetmen Krzysztof Kieslowski'nin doğum günü... 27 Haziran'da Varşova'da dünyaya gelen Krzysztof Kieslowski'nin doğum gününe özel hazırladığı doodle'ı arama ana sayfası görseli yapan Google, 3D gözlüğe gönderme yaparak tasarımda film rulosu kullandı. Peki, 27 Haziran'da doğan ve Google'ın ana sayfa görseline konu olan Krzysztof Kieslowski kimdir, ne zaman ve neden öldü? İşte belgeselleri ve filmleri.
KRZYSZTOF KİEśLOWSKİ KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Krzysztof Kieślowski, 27 Haziran 1941 yılında dünyaya gelmiştir. Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarıdır.
Ünlü yönetmen, 13 Mart 1996 yılında, 54 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.
KRZYSZTOF KİEśLOWSKİ FİLMLERİ
En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994), Dekalog (1989) serisi ve Véronique'in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir. Kieślowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988), FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989), Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.
Kieślowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleştirildi.