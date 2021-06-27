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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Pentagon, UFO raporunu açıkladı

Pentagon, UFO raporunu açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımladı. 2004 ve 2021 arasında gözlemlenen hava olayları incelendi. Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı. Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığı belirtildi. Bunların havaya bıraklımış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.
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Pentagon, UFO raporunu açıkladı
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