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Giriş Tarihi: 27.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 27.6.2021 09:32

Trump meydanlara geri döndü: Amerika'yı geri alacağız

AA
Trump meydanlara geri döndü: Amerika'yı geri alacağız

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı. Başkan Joe Biden ve Demkorat Partinin politikalarını eleştiren Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra düzenlediği ilk mitinginde, son seçimde oyların sayılmasıyla ilgili iddialara yer verirken, Başkan Joe Biden ve Demokrat Partinin politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

BİNLERCE KİŞİYE SESLENDİ

Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün." dedi.

BİDEN BİZİM YAPTIĞIMIZIN TAM TERSİNİ YAPIYOR

Eski Başkan, ülkenin güney sınırını geçerek ABD'ye ulaşan göçmen sayısındaki artışa dikkat çektiği konuşmasında, "Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor." ifadelerini kullandı.

UTANÇ VERİCİ

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı Çin'e "boyun eğmekle" suçlarken performansının dünya sahnesinde "utanç verici" olduğunu söyledi.

"MECLİSİ, SENATOYU VE AMERİKA'YI GERİ ALACAĞIZ"

Donald Trump, yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığı mitingde, Cumhuriyetçi Partinin ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi.

Trump, "Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız. Bunu yakında yapacağız." dedi.

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Trump meydanlara geri döndü: Amerika'yı geri alacağız
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