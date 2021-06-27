Trump meydanlara geri döndü: Amerika'yı geri alacağız

BİNLERCE KİŞİYE SESLENDİ

Ohio'nun Wellington kentinde binlerce kişiye seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisine oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yinelerken, "Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir. Bu mümkün." dedi.