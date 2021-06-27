Türkiye’de Kabil diplomasisi: ABD ile görüşmeler sürecek

Çatışma alanlarında barış ve istikrara giden yolda mazlum halkların en çok güvendiği ülke olarak öne çıkan Türkiye, ABD'nin çekilmesiyle Afganistan
için de önemli bir misyon üstlenecek. Afganistan hükümeti, ülkenin dünyayla tek bağlantısı olarak görülen Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı
'nın güvenliğini NATO
Kararlı Destek Misyonu kapsamında 2015 yılından bu yana sürdüren Türkiye'nin gelecek dönemde de sağlamasını istiyor. Ankara
ise bu görevi sürdürmek istediğini, ancak bunun gerçekleşmesi için finansal, lojistik, teknik ve güvenlik konularında destek ve adil bir külfet paylaşımı olması gerektiğini kaydediyor. Bu kapsamda Afganistan ile temaslarını sürdüren Türkiye, süreci ABD ve NATO müttefikleri ile de istişare ediyor. Milli Savunma Bakanlığı
'nda bir araya gelen Türk ve ABD'li heyetler havaalanının işletilmesi konusunda işbirliği alanlarını görüştü. Taraflar görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaştı. ABD'li heyet iki gün süren görüşmelerin ardından dün Ankara'dan ayrıldı. Öte yandan bu noktada uzlaşı sağlanması halinde de Ankara-Kabil arasında hukuki düzenleme yapılacağı ifade ediliyor.