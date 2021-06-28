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Giriş Tarihi: 28.6.2021

‘Faydalı toplantı gerçekleştirdik’

‘Faydalı toplantı gerçekleştirdik’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. BM Genel Sekreteri ile "faydalı" ve "samimi" bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tatar, "BM Genel Sekreter ile yaptığımız toplantıda egemen eşitliğimizin fevkalade önemli olduğunu ve dolayısıyla Cenevre'de kendisine sunduğumuz 6 maddelik öneride ifade ettiğimiz gibi 'egemen eşitliğimizin tanınması ve eşit uluslararası statümüzün kabul görmesiyle' resmi müzakerelere geçebileceğimizi yineledik" dedi.
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‘Faydalı toplantı gerçekleştirdik’
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