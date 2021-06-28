‘Faydalı toplantı gerçekleştirdik’

Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. BM Genel Sekreteri
ile "faydalı" ve "samimi" bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tatar, "BM Genel Sekreter
ile yaptığımız toplantıda egemen eşitliğimizin fevkalade önemli olduğunu ve dolayısıyla Cenevre'de kendisine sunduğumuz 6 maddelik öneride ifade ettiğimiz gibi 'egemen eşitliğimizin tanınması ve eşit uluslararası statümüzün kabul görmesiyle' resmi müzakerelere geçebileceğimizi yineledik" dedi.