Hindistan'ın sınıra 50 bin asker gönderdiği iddia edilmişti: Çin'den açıklama geldi

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında Hindistan ile sınır bölgesindeki durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Hindistan sınırında istikrarın sürdüğünü ve taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Vang, "Hindistan hükümet yetkililerinin veya askeri kademelerinin sözleri ve eylemleri, Hindistan askerinin konuşlanması, sınırdaki durumun yumuşatılmasına faydalı olmalıdır, tam tersine değil." ifadesini kullandı.

EN AZ 50 BİN ASKER GÖNDERİLDİ

Merkezi ABD'de bulunan yayın organı Bloomberg'in 4 Hint yetkiliye dayandırdığı haberinde Hindistan'ın sınır bölgesine en az 50 bin asker gönderdiği bildirilmişti.

Yetkililer, askerlerin yanı sıra bölgeye ağır silahlar ve savaş uçaklarından oluşan filolar da yollandığını ifade etmişti.

Hint ordusu ise konuyla ilgili resmi açıklama yapmamıştı.

HİNT VE ÇİN BİRLİKLERİNİN GEÇEN YILKİ ÇATIŞMASI GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, bu çatışmanın ardından daha da artmış ve iki nükleer gücün birliklerinin sınırda teyakkuz haline geçmesiyle, Hindistan Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise Doğu Ladakh'a obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarında, "savaş" söylemleri ile daha da yükselmişti.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocak ayında yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.