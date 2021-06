İngiltere vaka sayısında rekor kırdı!

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 868 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 755 bin 78'e ulaştığı belirtildi. Ülkede korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 30 Ocak'ta tespit edilen 23 bin 138 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 128 bin 103'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre toplamda 44 milyon 454 bin 511 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 32 milyon 583 bin 746 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.



KISITLAMALARIN 19 TEMMUZ'DA KALDIRILMASI BEKLENİYOR



İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vaka sayılarında hızlı bir artış görülürken, hükümet 19 Temmuz'da kısıtlamaların tamamen sona ermesini planlıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının "büyük ihtimalle" gerçekleşeceğini aktardı. Johnson kısıtlamaların "geri döndürülemez" olarak kaldırılacağının altını çizerek, ilerleyen saatlerde görevine yeni atanan Sağlık Bakanı Sajid Javid'in da kısıtlamalara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.