Kamboçya’da TikTok’da videoları yayınlanan aslana devlet el koydu

Kamboçya'da Çinli bir vatandaşın sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir aslan ile videolarını yayınlamasının ardından yetkililer harekete geçti. Yetkililer, Çinli vatandaşın hayvanı ithal ettiğini ve başkent Punom Pen'deki bir villada yetiştirdiğini aktararak, aslanın sosyal medyadaki görüntülerinin ardından geçtiğimiz nisan ayında harekete geçtiklerini ifade etti.