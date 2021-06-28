Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un son hali görenleri şoke etti: Gözyaşlarına boğuldular

ÜLKE LİDERİNİN DEĞİŞEN FİZİKİ GÖRÜNTÜSÜ

Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uzmanlar görüntülerin Pyongyang yönetiminin ülke liderinin değişen fiziki görünümünü kabullenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Leeds Üniversitesi Modern Kore uzmanı Aidan Foster-Carter, ülke liderinin gözle görülür kilo kaybının herkesin bildiği ancak konuşmaktan kaçındığı bir durum olduğunu ancak Kuzey Kore liderinin eskisinden daha iyi göründüğünü belirtti.

Bazı uzmanlar, Kim'in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik "kemer sıkma" mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti.

Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.