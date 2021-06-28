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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA! Kara Mantar hastalığı Hindistan'da hızla yayılıyor! Vaka ve vefat sayılarında ciddi artış
Giriş Tarihi: 28.6.2021 20:38 Son Güncelleme: 28.6.2021 20:45

SON DAKİKA! Kara Mantar hastalığı Hindistan'da hızla yayılıyor! Vaka ve vefat sayılarında ciddi artış

AA
SON DAKİKA! Kara Mantar hastalığı Hindistan'da hızla yayılıyor! Vaka ve vefat sayılarında ciddi artış

Son Dakika Haberi... Dünyada ilk olarak Hindistan'da görülen ve yetkililerin tedirginlikle takip ettiği kara mantar (mukormikoz) hastalığı ülkede hızla yayılıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 40 bin 800’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı. Öte yandan şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin de kara mantar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Yapılan araştırmalarda kara mantar saptanan kişilerin yüzde 85'inin daha önce koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirdi.

3 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

DİYABET HASTALARI YÜKSEK RİSKLİ GRUPTA

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), diyabet hastalarının kara mantar enfeksiyonuna yakalanmada yüksek riskli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

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SON DAKİKA! Kara Mantar hastalığı Hindistan'da hızla yayılıyor! Vaka ve vefat sayılarında ciddi artış
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