Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'daki başarısı birçok ülkenin dikkatini çekmişti. Savaşın seyrini değiştiren SİHA'lara talep her geçen gün artıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus'tan sonra Arnavutluk da ulusal güvenliğini artırmak için Türkiye'den SİHA talep edecek.