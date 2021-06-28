Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı
Giriş Tarihi: 28.6.2021 22:45 Son Güncelleme: 28.6.2021 23:04

Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı

Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) için talepler artıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Polonya, Suudi Arabistan, Libya ve Tunus'un ardından Arnavutluk'un da Türkiye'den SİHA alacağı aktarıldı. Arnavutluk Parlamentosu'nun, Türk SİHA'ları için 8 milyon euorunun üzerinde ek bütçe ayırdığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'daki başarısı birçok ülkenin dikkatini çekmişti. Savaşın seyrini değiştiren SİHA'lara talep her geçen gün artıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus'tan sonra Arnavutluk da ulusal güvenliğini artırmak için Türkiye'den SİHA talep edecek.

Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı | Video

8 MİLYON 200 BİN EUROLUK EK BÜTÇE ONAYLANDI

Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Bu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.

"ARNAVUTLUK'TA KULLANILMA OLASILIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

BÜTÇEDE ALT YAPI YATIRIMLARINA DA YER VERİLDİ

Öte yandan bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk SİHA'larına talepler artıyor! Arnavutluk 8 milyon eurodan fazla ek bütçe ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA