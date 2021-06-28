Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye ve Azerbaycan’dan gövde gösterisi!
Giriş Tarihi: 28.6.2021 12:45

Türkiye ve Azerbaycan’dan gövde gösterisi!

İHA
Türkiye ve Azerbaycan’dan gövde gösterisi!

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’da düzenlenen "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak tatbikatı Bakü'de başladı. Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasında muharebe harekatları sırasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, komutanların karar verme ve askeri birim yönetimi becerilerini geliştirmesinin amaçlandığı belirtildi.

30 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Ortak tatbikatta 600'e yakın askerin yanı sıra 40'a yakın tank ve zırhlı araçlar, 20'ye yakın topçu bataryaları, havan topları, 7 savaş ve nakliye helikopteri, 3 insansız hava aracı ile 50'ye yakın askeri araç yer alıyor.

"Mustafa Kemal Atatürk 2021" ortak askeri tatbikatı 30 Haziran'a kadar devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ve Azerbaycan’dan gövde gösterisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA