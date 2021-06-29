37 dolarlık siparişe 16 bin dolar bahşiş

ABD
'nin New Hampshire
eyaletindeki bir müşteri, restoran çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı. Bir restoranın müdavimlerinden biri, 16 bin dolar
bahşiş bıraktı. Restoranda sosisli sandviç, turşu ve birkaç içecek siparişi veren müşteriye, 37 dolar hesap geldi. Ancak müşteri, hesabın yanında 16 bin dolar bahşiş bırakarak toplam 16 bin 37 dolar ödedi. İşletmenin sahibi Mike Zarella
, yüklü bahşiş bırakan müşterinin, "Hepsini hemen harcamayın" diye not düştüğünü dile getirdi. İsmi paylaşılmayan müşterinin bu hareketi, basının da büyük ilgisini çekti.
İNANCIMIZ TAZELENDİ
Çalışanlardan Michelle McCudden
, "Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim" dedi. McCudden
, "Hepimiz için çok zor bir yıldı. Birinin böyle bir şey yapması insanlığa olan inancımı tazeledi" diye konuştu. Çok şaşırdığını ve "Ciddi misiniz" diye sorduğunu anlatan Zarella, "Hepsi çok ağır şartlarda iyi çalışıyorlar, hak ediyorlar" yanıtını aldığını kaydetti. Zarella, cömert müşterinin bıraktığı yüklü bahşişi gösteren adisyonu Facebook
'ta paylaştı.